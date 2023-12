Addio al prezioso volontario della Protezione civile

Addio ad Alfonso Larghi, infaticabile volontario della Protezione civile di Olgiate Comasco, anche tesserato degli Alpini.

Lutto per la scomparsa del volontario

E' scomparso nella giornata di ieri, domenica 10 dicembre, all'età di 73 anni, compiuti lo scorso 8 dicembre. Operato d'urgenza dopo un malore accusato sabato, si è sperato che Larghi riuscisse a riprendersi, poi purtroppo il decesso. Un lutto terribile per la moglie Valeria, la figlia Maria Teresa e i due nipotini. Una mancanza che lascia un vuoto nel volontariato olgiatese e nei molti amici. " Alfonso era è un'istituzione - spiega Fabrizio Di Stefano, coordinatore della Protezione civile di Olgiate Comasco - Nel 2004, al momento di fondare la Protezione civile comunale, fu tra i primi a iscriversi. Aveva specifiche competenze, date dalla sua esperienza di meccanico, avendo lavorato alla "Lema Lezzeni" di Olgiate Comasco. Si occupava della manutenzione dei mezzi, come le motoseghe. Era specializzato nel taglio delle piante. Inoltre, era il punto di riferimento per le operazioni di rimozione degli imenotteri, entrando nelle case dei cittadini, soprattutto negli ultimi anni in cui gli interventi sono aumentati notevolmente".

Sempre disponibile e operativo

Tra le attività per le quali Alfonso Larghi non si tirava mai indietro, quella della consegna dei doni ai bimbi in occasione del servizio natalizio della Protezione civile. Sia trasportando i doni, quando i volontari raggiungevano le abitazioni, che accogliendo i piccoli nel cortile del centro congressi Medioevo, dopo il rinnovamento delle modalità di consegna. "Alfonso era anche appassionato di caccia e gli piaceva allevare animali. Carattere forte, un volontario su cui potevi contare sempre".

Mercoledì pomeriggio funerale con picchetto d'onore

Il funerale di Alfonso Larghi sarà celebrato nel pomeriggio di mercoledì 13 dicembre, alle 15 in chiesa parrocchiale, anticipato un quarto d'ora prima dalla preghiera del rosario. Il gruppo comunale di Protezione civile e le Penne nere olgiatesi omaggeranno il volontario con il picchetto d'onore. La cara salma è composta nella Casa funeraria olgiatese, in via dei Canali: visite possibili dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.