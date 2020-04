Addio al vice segretario comunale di Cadorago. Il sindaco: “Eravamo la sua famiglia”

Lunedì 30 marzo 2020 è venuto a mancare Martino Montorfano, 58 anni, vice segretario comunale di Cadorago.

Il sindaco: “Eravamo la sua famiglia”

A portarlo via è stata una malattia incurabile. “Eravamo noi la sua famiglia – racconta il sindaco Paolo Clerici – Per il suo lavoro in comune ha dato tutto. C’era sempre, la sera, il sabato”. Una ventina di anni fa aveva lavorato in comune a Mozzate, poi si era trasferito a Cadorago dove aveva iniziato il suo lavoro all’ufficio segreteria nel 2004. Viveva a Fino Mornasco, non era sposato e non aveva parenti. La sua vita era tutta dedicata al lavoro.

Altri dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 4 aprile 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui