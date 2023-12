Addio al Vigile del fuoco Mario Casolini, scomparso a causa della Sla

Addio a Mario Casolini, Vigile del fuoco residente a Colverde, scomparso all'età di 58 anni a causa della Sla.

Stimato e apprezzato da tutti

Casolini era un uomo stimato e apprezzato da tutti. Caposquadra e istruttore nel Comando dei pompieri di Como fino a quando la malattia gli ha impedito di restare in servizio: terribile la diagnosi, Sclerosi laterale amiotrofica. Aveva fatto parte del Gruppo operativo speciale movimento terra, impegnandosi nei territori terremotati in Emilia Romagna e in Abruzzo, in particolare a L'Aquila. La stessa malattia già aveva strappato alla famiglia una sorella di Mario Casolini. Tre anni fa aveva ricevuto il congedo, con benemerenza per la professionalità che l'aveva distinto nel suo servizio.

Domani il funerale nella chiesa di Gironico

Domani, martedì 5 dicembre, alle 14, la preghiera del rosario nella chiesa parrocchiale di Gironico. Alle 14.30 la celebrazione del funerale. Mario Casolini lascia la moglie Cinzia e i due figli Giulia e Marco Giuseppe. Un esempio per i suoi familiari e i molti amici che in Mario Casolini hanno sempre visto un esempio, prima della malattia e durante il percorso in cui con grande coraggio l'ha affrontata.

.