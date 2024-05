Addio al volontario di "Casa di Gabri"

L'11 maggio ha festeggiato le nozze d’oro, nove giorni dopo si è spento serenamente. Nel libro della vita di Walter Vismara, di Olgiate Comasco, l’epilogo è stato scritto a 77 anni.

Addio al volontario: una vita piena d'amore

Una trama di pagine impresse con l’amore per la famiglia - la moglie Mariella Frigerio e il figlio Matteo - e per le molteplici passioni (la collezione di più di 5.000 modellini di auto, il tifo per la Juventus e il Como, l’entusiasmo per la Formula 1 e la McLaren e il suo idolo Ayrton Senna, per la MotoGp e Valentino Rossi) e soprattutto per i bimbi di "Casa di Gabri", dove dal 2012 portava avanti una toccante esperienza di volontariato insieme alla consorte. Walter era fatto così: all’apparenza semplice, in realtà profondo. Sempre positivo, anche di fronte ai problemi: lo sanno bene i vicini del quartiere di via Troncaia, per cui Vismara - una decina di anni fa - si era fatto portavoce col Comune per mettere fine ad alcuni disagi causati dallo stato di deterioramento della strada.

Mai arrendevole, nemmeno di fronte al tumore alla prostata: nel 2019, tramite il nostro giornale, aveva raccontato il suo percorso nell’affrontare la malattia, esplicitando un pubblico ringraziamento al personale dell’ospedale Sant’Anna e della Farmacia Pianca di Olgiate Comasco. E poi la disponibilità con i piccoli di "Casa di Gabri", testimoniando con la propria presenza l’importanza di esserci, restando accanto a minori con patologie gravissime, tenendoli per mano, coccolandoli, a volte semplicemente offrendo un sorriso e sempre ricevendone in risposta. Per loro Vismara si è messo in gioco persino più di quanto potesse immaginare. "A “Casa di Gabri” ho imparato anche a cambiare i pannolini ai bimbi. Una cosa che non avevo mai fatto quando mio figlio era piccolo...", ci aveva confidato.

