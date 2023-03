Una giovane donna esemplare per come ha incarnato la missione di medico chirurgo e per la forza con cui, sino all’ultimo soffio vitale, ha affrontato la malattia: Maria Angela Cattoni ha lasciato la vita terrena all’età di 36 anni. E’ scomparsa mercoledì, a causa di un linfoma che ha affrontato con tutta se stessa negli ultimi cinque anni, mai venendo meno al suo compito di medico al servizio dei suoi pazienti. Lascia mamma Delfina e papà Fausto, di cui era figlia unica, e gli amati parenti: una famiglia molto unita.

Addio alla dottoressa Cattoni: chiesa gremita per l'ultimo saluto

Questa mattina, sabato 25 marzo 2023, la comunità di Olgiate Comasco si è stretta attorno alla famiglia e ai tanti amici della giovane donna nell'ultimo saluto che si svolto nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano. La cerimonia è stata concelebrata da don Flavio Crosta, don Sergio Bianchi (parroco di Parè e Drezzo), don Gerardo Bernasconi (parroco di Gironico) e un altro sacerdote. Il collaboratore parrocchiale, don Alberto Dolcini, ha guidato i canti durante la messa.

Sulla bara bianca, una fotografia di Maria Angela e la sua felpa da medico con impresso la scritta Dott.ssa Cattoni. Toccanti parole lette, prima della fine del funerale, da due giovani familiari, ricordando la semplicità e la capacità di essere altruista della donna.

Don Flavio Crosta, al termine del funerale, ha sottolineato: "Maria Angela ha lasciato un’impronta nei suoi familiari, nei tanti amici, nei preti, nei colleghi di lavoro che hanno avuto l’onore di conoscerla. Non è abitudine fare questa cosa, ma credo sia il momento giusto per dire un grazie. E lo facciamo con un applauso”. Immediatamente la chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, gremita senza che si potesse più accedere dalle porte principali, ha risposto liberando la commozione in un applauso collettivo fortissimo.

