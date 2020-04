Addio alla maestra Loredana Bianchi. Si è spenta lunedì 6 aprile, all’età di 62 anni, all’hospice di Erba, dove ha concluso la sua vita terrena a causa di un tumore. Insegnava alla scuola primaria di Civello, frazione di Villa Guardia.

Addio alla maestra Lory, gli alunni la ricordano con pensieri e disegni

La maestra mancherà tantissimo ai suoi alunni, che l’hanno vista per l’ultima volta a ottobre. A ricordarla con disegni e pensierini sono proprio gli scolari di 5B, che la docente ha seguito per cinque anni. “Alla mia unica e cara maestra che con il suo sapere e il suo affetto si prendeva cura di me con infinita pazienza”. E ancora: “Mi mancherai, mi mancheranno le risate, le sgridate ma soprattutto le lezioni super divertenti”. “Non ti dimenticherò mai. Rimarrai sempre nel mio cuore”. «Ovunque tu andrai sarai sempre nel mio cuore”.

