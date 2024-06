Addio alla storica negoziante di Villa Guardia

Addio anima semplice, riferimento per famiglia e comunità di Villa Guardia. L’ultimo respiro nella mattina di giovedì 20 giugno. Giulia Anna Agostinacchio si è spenta all’età di 80 anni, alle 11.05.

Aveva gestito il negozio di fotografia insieme al marito

Circa un mese fa, aveva scoperto di avere metastasi localizzate al pancreas, fegato e polmone. Quella di Anna è stata una vita di lavoro, una vita di famiglia. Una vita spesa per la propria comunità. Per scambiare quattro chiacchiere con chiunque attraversasse via Frangi, nella frazione di Maccio, e si fermasse al numero civico 11, al negozio di fotografia dal 1984 che Anna ha sempre gestito e portato avanti insieme al marito Giancarlo Castiglioni, 84 anni, storico fotografo del paese. Oggi, sabato 22 giugno, alle 10.30, al santuario Santissima Trinità Misericordia di Maccio, il suo funerale.

