Addio all’alpinista Matteo Bernasconi, domani il funerale a Civello

Addio all’alpinista Matteo Bernasconi, travolto martedì da una valanga in Valtellina: venerdì pomeriggio la celebrazione del funerale nella chiesa parrocchiale di Civello, a Villa Guardia.

Comunità in lutto per la scomparsa del Ragno “Berna”

La tragedia costatata la vita al 38enne alpinista, membro dei Ragni di Lecco, ha suscitato vasto cordoglio nell’ambiente alpinistico e nel paese dove il “Berna” è cresciuto. Il funerale si terrà venerdì, alle 14.30, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Sarà celebrato dal parroco, don Enrico Colombo. Purtroppo, nel rispetto del Dpcm contro la diffusione del coronavirus, la partecipazione è ristretta ai familiari.

L’addio degli amici

Ragni di Lecco in lutto, parole struggenti dal presidente Matteo Della Bordella, amico fraterno di Bernasconi e compagno di imprese memorabili in Patagonia. Sulla sua pagina Instagram saluta così l’amico: “Quando scalammo insieme il Cerro Murallon ero la persona più felice del mondo, grazie anche al fatto che potevo leggere la stessa felicità nei tuoi occhi. Grazie Berna per tutto quello che mi hai dato in questi 10 anni di amicizia vera”.