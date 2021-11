Addio all'ex sindaco di Montorfano e presidente dell’associazione I Bambini di Ornella

Lutto a Montorfano e a Como per la scomparsa di Gianpietro Frigerio. Era presidente dell'associazione di volontariato I Bambini di Ornella a Como.

Era impegnato in una missione di volontariato quando ha avuto un improvviso malore. Aveva 67 anni. Era stato anche sindaco nel Comune di Montorfano, dal 2013 al 2014. Nel 2015 si era candidato alle elezioni del paese, non riuscendo però a diventare primo cittadino.

L'attuale sindaco di Montorfano, Giuliano Capuano ha voluto dedicare un messaggio Frigerio.

"Questa mattina mi è stato comunicato l'improvviso decesso dell'ex sindaco di Montorfano, Gianni Frigerio. La notizia mi ha scosso particolarmente, pochi giorni fa ci siamo incontrati, prima della sua imminente partenza per un impegno di volontariato. Rivolgo a nome dell'Amministrazione comunale e per conto dei dipendenti del Comune, sentite condoglianze alla famiglia, nel ricordo di chi si è impegnato e speso per amministrare il nostro paese".