Addio all’imprenditore Aldo Spinelli

Lutto ad Inverigo, a 78 anni è venuto a mancare Aldo Spinelli, fondatore di Poliform.

Addio ad Aldo Spinelli

Addio ad Aldo Spinelli, imprenditore visionario e straordinario. Nato a Inverigo nel 1948, aveva 78 anni. Da sempre animato da una forte passione nei confronti dell’arredamento subentrò nel 1970, con i due soci/cugini Alberto Spinelli e Giovanni Anzani, ai genitori, proprietari di una piccola impresa artigiana fondata nel 1942. E’ così che ha inizio la sfida: viene creata Poliform, azienda di arredamento che oggi è sinonimo di eleganza e stile. Nel giugno 2005 gli è stato conferito il Cavalierato del Lavoro. Nel 2010 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce.

Il ricordo dell’azienda

Commosso il ricordo dell’azienda:

“È con profonda tristezza che comunichiamo la scomparsa del nostro fondatore, Aldo Spinelli. Piangiamo non solo la perdita di un imprenditore straordinario, ma anche di un visionario la cui passione, determinazione e i cui valori hanno posto le basi di tutto ciò che Poliform rappresenta oggi. Chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco lo ricorderà per la sua integrità, la sua determinazione discreta e la sincera attenzione verso le persone che hanno contribuito al successo dell’azienda. Il suo esempio ha profondamente plasmato la nostra cultura e continuerà a ispirare le generazioni future. Il più grande tributo che possiamo rendere ad Aldo è continuare la sua opera con la stessa passione, lo stesso impegno e lo stesso orgoglio che egli ha saputo trasmettere a Poliform fin dalle sue origini. Dobbiamo mantenere vive le sue parole “tut bel net e bel apost”.”.

I funerali sono in programma sabato 4 luglio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale Sant’Ambrogio di Inverigo.