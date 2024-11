Addio all’imprenditore Nava, papà dell’ex presidente della Provincia di Lecco

I funerali di Aldo Nava verranno celebrati domani, sabato 2 novembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Eupilio.

Addio Nava, imprenditore e papà dell’ex presidente della provincia

Addio all'imprenditore Aldo, papà dell'ex presidente della Provincia ed ex vicesindaco del Comune di Lecco Daniele Nava. Domani l’ultimo saluto in chiesa parrocchiale a Eupilio, dove viveva lo storico titolare della Mario Nava Spa, ditta fondata dal padre Mario, che aveva reso l'azienda una manifatturiera specializzata nello stampaggio a freddo della lamiera con sede a Bosiso Parini, un'eccellenza del Made in Lecco.

Una trasformazione nel tempo

Fondata nel 1956 come azienda artigiana, l’azienda ha subìto trasformazioni nel tempo sino a divenire, oggi, una solida realtà industriale, specializzata nello stampaggio a freddo della lamiera nei settori automobilistico, termo-idraulico, elettrodomestico. Oggi rappresenta una delle maggiori aziende europee di settore.