Addio allo storico negoziante erbese Rigoldi

E’ scomparso a 87 anni un pezzo della storia di Erba, non solo per lo storico negozio che ha attraversato gli anni e che continua, seppur diverso, col figlio, ma per tutte le attività legate alla montagna e soprattutto allo sci, che per primo ha portato in città. Carlo Rigoldi se ne è andato nella mattina di martedì 9 aprile 2024, dopo un po’ di anni di malattia che lo avevano costretto, poco più di una decina di anni fa, a lasciare il negozio Rigoldi Sport.

E' morto Rigoldi, il figlio: "E' stato per anni presidente del Cai"

"Ha avuto lo storico negozio in corso XXV Aprile, sotto i portici, dal 1962 e fino al 2004, quando poi ci siamo trasferiti in quello attuale più interno in galleria, che ho portato avanti io – ha raccontato il figlio Marco Rigoldi – Ma prima ancora, fin dalla fine degli anni ‘50, c’era stato il primo laboratorio di sci della città a Incino, nella zona dove lui era nato e cresciuto".

Abbigliamento da montagna, da scalata, soprattutto da sci e sci, appunto, che vendeva e sistemava personalmente nel suo storico laboratorio: «Poi negli anni abbiamo inserito anche l’abbigliamento casual, su cui punto ora, ma per anni tutto è stato incentrato intorno alla sua grandissima passione per lo sci e per la montagna". Perché per lui non era solo un lavoro, ma una vera e propria passione: