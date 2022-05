Lutto

Se ne è andato a soli 60 anni in seguito a una lunga malattia.

L’Amministrazione e il paese piangono Gaetano Ingoglia, storico operaio comunale attivo dal 2009. Sempre disponibile e dedito al lavoro, Gaetano se ne è andato a soli 60 anni in seguito a una lunga malattia. In tanti lo hanno voluto ricordare in questi giorni per il suo impegno nella cura del territorio e della comunità.

Addio allo storico operaio del Comune di Cabiate

Tra i ricordi più sentiti, sicuramente quelli del sindaco Mariapia Taglibue, della Giunta, dei consiglieri e di tutti i colleghi.