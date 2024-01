Addio allo storico ristoratore Pietro Ferrara: oggi pomeriggio i funerali

Albese piange Pietro Ferrara, storico ristoratore: per anni è stato titolare de "Il Pesce Vela". E' scomparso sabato 6 gennaio a 61 anni.

Era un ristoratore conosciuto e apprezzato

In paese era estremamente noto e apprezzato per la sua professione di ristoratore: prima come collaboratore e poi come titolare del ristorante Al Pesce Vela, attività portata avanti per anni insieme al fratello Generoso. Originario della provincia di Salerno, più precisamente di Maiori, paese della Costiera Amalfitana, era arrivato in Lombardia insieme alla famiglia oltre quarant'anni fa, dove nel 1981, ad Albese, ha aperto il Pesce Vela, divenuto negli anni una realtà storica su tutto il territorio.

Ferrara, oltre al fratello Generoso, lascia la moglie Assunta e i figli Federica ed Elia.

Oggi pomeriggio i funerali ad Albese

La cerimonia di esequie si terrà oggi pomeriggio, lunedì 8 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita.