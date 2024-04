Addio allo storico volontario bregnanese Dubini

Si è spento a Bregnano uno dei volontari storici. Nelle scorse ore ha chiuso gli occhi per sempre Isidoro Dubini.

Faceva parte dell'associazione Carabinieri in congedo

Per anni si è impegnato in parrocchia e nella cooperativa San Michele, di cui era un socio attivo. Da tempo inoltre faceva parte dell’associazione Carabinieri in congedo di Cermenate, di cui, per anni, ha indossato la divisa sia nelle cerimonie istituzionali che ufficiali. La sua predisposizione all’allegria l’ha accompagnato spesso nell’area verde davanti al palazzo comunale dove, al pomeriggio, si incontrava per scambiare quattro chiacchiere con gli amici. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di mercoledì a Bregnano San Michele. La salma è stata poi accompagnata al cimitero locale per la tumulazione.