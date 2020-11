Un modello per la sua famiglia, un esempio per i volontari. Angelo Martinelli, storico barbiere olgiatese e instancabile volontario della Sos, si è spento sabato 31 ottobre, a 90 anni. Lunedì pomeriggio il funerale in chiesa parrocchiale, con la partecipazione della “sua” associazione.

Addio Angelo sepolto con giubbetto e basco della “sua” Sos

Aveva la passione per l’orto e da tre anni realizzava lavoretti in legno con mollette e bastoncini. Un uomo sempre attivo. E’ stato sepolto con il giubbetto della Sos e il basco con il logo dell’associazione, indumento indossato dai primi volontari.

