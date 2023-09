Addio caro don Gigi, per sempre nel cuore di Olgiate

"Poi una notte di settembre me ne andai..." è un verso della celebre canzone "Io vagabondo" dei Nomadi, una delle preferite di don Gigi Pini che, per un amaro scherzo del destino, proprio in una notte di settembre si è spento improvvisamente nel suo letto all’interno della struttura di Tremenda XXL, la sua creatura più amata, a Somaggia di Samolaco (Valchiavenna).

Una morte che ha gettato nello sconforto tutta la valle, poiché don Gigi, per la sua vitalità e originalità, era il sacerdote più amato, rispettato e ricordato sul territorio. Un lutto che ha colpito anche Olgiate Comasco. Originario di Grosio, dove era nato il 30 maggio 1950, don Luigi, per tutti Gigi, era stato ordinato prete il 26 giugno 1982 e inizialmente destinato come vicario parrocchiale a Chiavenna. Prima, due intensi anni da diacono nella parrocchia olgiatese, condividendo l’abitazione con l’allora vicario don Remo Giorgetti.

I suoi tre grandi amori

La sua vitalità e la sua intraprendenza lo hanno portato a organizzare tantissime manifestazioni ludiche e sportive, a non far mancare mai sostegno e riflessioni, per non parlare delle immancabili discussioni sul campionato di calcio, soprattutto riguardanti il Milan, il suo terzo grande amore dopo quello per Dio e per i giovani. Dopo dodici anni, nel 1994, il trasferimento come parroco a Villa di Chiavenna, mantenendo l’incarico fino al 2013 e dove fu uno degli ispiratori della nascita della Gogoris Gospel Band. Negli ultimi anni, si è interamente dedicato ai "suoi" giovani nella comunità di Tremenda XXL, che aveva fondato: punto di riferimento non solo in valle ma anche per tantissime altre iniziative, a cominciare dai vari camp che ospitava, fino alla moltitudine di eventi.

Un’eredità testimoniata mercoledì dal bagno di folla, a Tremenda, per il funerale del sacerdote. Nella serata precedente, la veglia con "i suoi ragazzi" che...

L'articolo integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 30 settembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui