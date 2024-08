Addio Claudio, una vita sempre seguendo le orme di papà "Cenzin"

E’ una storia fatta di un forte legame con Villa Guardia. Lo stesso legame tramandato da suo padre. E ora che Claudio Dominioni è venuto a mancare giovedì 15 agosto, all’età di 66 anni, saranno la moglie Paola Galante, 60 anni, e la figlia Chiara, 31 anni, a portarne avanti il ricordo.

Addio Claudio, storico gestore del distributore di benzina

Ha lottato contro una malattia e si stava sottoponendo alle cure, poi un aggravamento delle sue condizioni di salute i primi di agosto. Era in pensione dal 2020 e fino a quattro anni fa, dagli anni 80, ha gestito lo storico distributore di benzina e officina sulla via Varesina. Un’attività avviata dal padre, Vincenzo Dominioni, conosciuto da tutti come il "Cenzin".

