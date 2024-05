Addio maestra: l'ultimo saluto a Resi Bortolotto

Il salvataggio in extremis, i lunghi giorni della speranza in ospedale, ora il dolore per una mancanza che lascia un vuoto incolmabile: addio alla maestra Resi Caterina Bortolotto, di Olgiate Comasco. Si è spenta all’età di 67 anni.

Il 18 aprile era stata salvata dal nipote

Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 aprile la docente in pensione era stata colpita da un infarto, mentre si trovava in casa insieme alla cugina Sonia Lavarda. Un malore improvviso, poi l’intervento del ventenne nipote acquisito Danyl Pilat: il giovane, dimostrando prontezza di riflessi, aveva messo in pratica le tecniche del massaggio cardiaco apprese negli anni della scuola media. Momenti di tensione e sangue freddo, iniziando da solo la manovra, poi seguendo alla lettera le indicazioni del 118 al telefono, sino all’arrivo dell’equipaggio dei soccorritori. Così Danyil era riuscito a trattenere in vita la carissima nonna, attendendo il tempestivo arrivo dei soccorritori, poi congratulatisi con lui per quanto aveva saputo fare. Infine il trasporto della 67enne, con l’elisoccorso (atterrato in un prato in via Milano, in prossimità della rotatoria sulla Lomazzo-Bizzarone), e il ricovero all’ospedale di Legnano. Da quel terribile pomeriggio di aprile, Resi non ha ripreso conoscenza. Ricoverata in Terapia intensiva: pur restando gravissime le condizioni, era viva. E a questo, sino a sabato 4 maggio, si sono aggrappate le speranze dei familiari e delle persone rimaste vicine alla famiglia olgiatese. Purtroppo, alle 6.15 di sabato scorso il decesso, che ha lasciato sgomenti non solo i parenti ma anche gli amici della donna.

