Addio Miele, cagnolino superstar del web

Valmorea

Protagonista di libri, storie e racconti, è morto giovedì 13 gennaio.

Addio Miele: il cane superstar che ha conquistato il cuore di tutti.

Miele aveva conquistato tutti con la sua simpatia

Dopo più di 17 anni vissuti in simbiosi con il suo padrone e amico, come ama definirsi il professore Luca Piergiovanni, Miele ha chiuso per sempre i suoi dolci occhi nel tardo pomeriggio dello scorso 13 gennaio in seguito ad un tracollo improvviso dovuto agli acciacchi della sua età, stretto nelle braccia del suo inseparabile compagno di vita. Instancabile giocherellone e amante delle passeggiate in montagna, aveva stretto un legame indissolubile ed era stato di grande ispirazione per Piergiovanni, professore di italiano residente a Valmorea nominato cavaliere della Repubblica per il suo metodo di insegnamento all’avanguardia e grande appassionato di scrittura fin dalla tenera età.

Protagonista di libri e racconti

L’insegnante aveva raccontato la storia del suo cucciolo, dal momento del primo incontro, passando per le più buffe avventure e i momenti più malinconici, in 4 libri che hanno riscosso successo in tutto il mondo: "Questo grande dolore è alleviato dai numerosi messaggi che ricevo ininterrottamente - racconta il più grande amico di Miele - Negli ultimi giorni ho risposto a persone di lingua inglese, tedesca e russa, testimonianza di come sia riuscito a fare breccia nel cuore di chiunque. Siamo cresciuti insieme e mi ha insegnato tanto: le tante esperienze che abbiamo condiviso fanno sì che lui sarà per sempre al mio fianco".