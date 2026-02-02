Addio Nicolas Giani, si è spento l’ex capitano della Spal

Addio a Nicolas Giani, l’ex capitano della Spal è venuto a mancare a 39 anni

Addio a Nicolas Giani

L’ex difensore e capitano della Spal è morto oggi, lunedì 2 febbraio, alle 18: stava lottando contro una malattia. Originario di Cassina Rizzardi, è cresciuto calcisticamente nella società del paese per poi essere ceduto all’Inter nel 1998. Successivamente in prestito alla Cremonese e alla Pro Patria. Nella stagione 2008-2009 viene ingaggiato dal Vicenza e, da centrale, viene reinventato terzino dall’allenatore Gregucci, disputando a fine campionato 37 incontri. Nel 2013 in prestito al Perugia. Nel 2014 passa invece alla Spal in Lega Pro Seconda Divisione, terminando il campionato al sesto posto e accedendo alla Lega Pro unica. Nella stagione seguente viene nominato capitano. Al termine della stagione 2015-2016 vince il girone B in Lega Pro con due giornate d’anticipo riportando la squadra estense nella serie cadetta dopo 23 anni di assenza.

“Un grande dolore”

Giani, cugino del sindaco di Lurate Caccivio Serena Arrighi, era molto conosciuto e amato anche a Lurate Caccivio. “Oggi il dolore è grande e la morte di Nicolas mi lascia un vuoto profondo – ricorda Arrighi – Per me era un cugino, una persona piena di vita e di amore per la sua famiglia e per lo sport. Non potrò mai dimenticare la forza con cui ha affrontato la malattia negli ultimi mesi: non passava giorno senza un suo messaggio, un pensiero, un abbraccio, come se volesse salutare tutti prima di andare via. La foto lo ritrae quando venne a trovarmi in Comune in autunno, la malattia era ritornata, ma lui era comunque pieno di entusiasmo e di progetti, con la voglia di fare che lo ha sempre contraddistinto.

Un abbraccio speciale ai miei zii e ai miei cugini. Sarò sempre vicina alla sua famiglia: alla sua mamma e al suo papà, a suo fratello, a sua moglie e alla piccola Blanca”. I funerali si terranno a Desenzano.

Il cordoglio dell’Inter

Con un post su X, anche l’Inter ha espresso il suo cordoglio: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005”.