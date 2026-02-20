Addio alla piccola Elena, se ne è andata a 6 anni: oggi i funerali

Elena, piccolo angelo, se ne è andata all’età di 6 anni: ha lottato contro un glioblastoma di quarto grado. Oggi i funerali a Gaggino, località di Faloppio.

L’ultimo saluto a Elena, bambina guerriera

Ha lottato. Non ha mai smesso di farlo col desiderio di una vita da afferrare. Elena Amaris Molina Acevedo si è spenta all’età di 6 anni. Mercoledì 18 febbraio l’ultimo respiro, intorno alle 13. Lo hanno annunciato la mamma Emerita Rosalba Molina Acevedo, 30 anni, residente a Faloppio, lo zio Rafael, 36 anni e i parenti tutti. “La nostra piccola è stata una guerriera: abbiamo potuto riabbracciarla e averla vicina ma, purtroppo, il tumore ha vinto la battaglia. Non siamo riusciti a darle tutto ciò che desiderava, come farle conoscere la neve, ma ha vissuto gli ultimi istanti insieme alla sua mamma, come voleva. E’ un momento molto difficile, nessuno di noi avrebbe mai voluto ricevere una notizia del genere… La bimba ci ha lasciati, abbiamo fatto tutto il possibile. Ora prepareremo l’ultimo saluto per la nostra piccola guerriera».

E oggi, venerdì 20 febbraio, il funerale sarà celebrato in chiesa a Gaggino (Faloppio), alle 14.30, dal parroco, don Marco Pessina.

Le cure

Da maggio dello scorso anno, Elena ha affrontato ogni sfida. Grazie a una raccolta fondi, infatti, era partita da El Salvador per ricongiungersi con mamma e poter così accedere a terapie migliori. Lo scorso 23 dicembre è arrivata in Italia, il 29 dicembre è stata ricoverata al Sant’Anna. La bambina era ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza dal 25 gennaio. Era stata trasferita dal nosocomio di San Fermo della Battaglia per curare un glioblastoma maligno di quarto grado.