Addio posteggi blu, ultimo atto: torna la segnaletica orizzontale bianca

Addio ai posteggi blu, ultimo atto: in centro a Olgiate Comasco torna la segnaletica orizzontale bianca.

Addio ai posteggi blu, nuova segnaletica

Il Comune, da mesi, ha già fatto marcia indietro, rimuovendo i parcometri e ripristinando la sosta libera su 214 stalli che, negli utili dieci anni, erano stati tassati. Per completare l'opera, ecco l'adeguamento e il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale in alcune vie, piazze e spazi soggetti a pubblico passaggio.

L'ordinanza e i divieti di sosta in vigore giovedì 9 marzo

Con apposita ordinanza, firmata dal vicecomandante della Polizia locale, Valeria Giudici, definita la serie di interventi che verranno attuati nei prossimi giorni. Divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze: via Milano, dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via delle Vecchie Scuderie, e via Antelami

dalle ore 7.30 alle 12 di giovedì 9 marzo e comunque sino a fine lavori per sopraggiunti motivi tecnici o atmosferici. Divieto di sosta con rimozione forzata in via Vittorio Emanuele, dal civico 17 al civico 25, via San Gerardo, via Silvio Pellico, via Volpi Caimi: dalle ore 12 alle ore 17 di giovedì 9 marzo e comunque sino a fine lavori per sopraggiunti motivi tecnici o atmosferici.

Altri interventi venerdì 10 marzo

In via Indipendenza/via Don Luigi Sturzo (parcheggi riservati GdF), piazza Umberto (fronte ingresso biblioteca) 1 stallo, piazza Volta 1 stallo, via Luraschi (dopo posto riservato allo scuolabus) 1 stallo, via Tarchini (fronte palestra) 1 stallo, via Milano (adiacente ingresso mercato) 1 stallo, via Antelami (parcheggio retro P.T.) 1 stallo, via Repubblica (adiacente ingresso scuola) 1 stallo, via V Alpini (parcheggio prospicente via Repubblica) 1 stallo, piazza Italia (zona ingresso Poliambulatorio) 1 stallo, via Usuelli (parcheggio ingresso scuola elementare) 1 stallo, via Sterlocchi (parcheggio centro Pineta/Piscina) 1 stallo: i posti auto oggetto della presente ordinanza verranno meglio indicati da apposita segnaletica verticale di divieto di sosta posizionata in loco. Quindi, divieto di sosta sarà in vigore dalle ore 7:30 alle 12 di venerdì 10 marzo.

Divieto di sosta anche in via Vittorio Emanuele fronte civici 52/60, via Volta, piazza Volta, vicolo Giovio e largo Caduti di Nassisriya: dalle ore 12 alle ore 17 di venerdì 10 marzo.