Adescarono e rapinarono un uomo: due denunciati

Svolta nelle indagini sull'aggressione e rapina avvenuta la notte del 21 aprile scorso a Lomazzo. I Carabinieri di Cermenate, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Lurago d'Erba, hanno deferito in stato di libertà due persone, una 29enne di origini venezuelane e un 43enne italiano entrambi residenti a Bregnano, ritenuti responsabili della rapina ai danni di un uomo di 50 anni.

La vicenda

La vicenda ha avuto inizio la notte del 21 aprile, quando i militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo sono intervenuti in Via Monte Rosa (SP32), presso il distributore ENI, su richiesta di un uomo residente a Castiglione Olona. Lo stesso riferiva ai militari di essere stato aggredito e rapinato mentre si trovava appartato in un parcheggio in zona Bregnano con una donna conosciuta tramite il social "Badoo". Pochi minuti dopo il loro arrivo, una persona di sesso maschile incappucciata, dopo aver aperto lo sportello dell'auto, iniziava a picchiarlo violentemente allo scopo di farsi consegnare il portafogli.

L'aggressione

L'aggressore sarebbe riuscito a sottrarre i pantaloni della vittima prima di dileguarsi a piedi. Contestualmente, anche la donna che era con lui, si allontanava. Il 50enne, trasportato all'ospedale di Saronno in codice verde, riportava diverse contusioni. Le indagini avviate dai militari di Cermenate competenti territorialmente, hanno portato all’identificazione sia della donna che era in auto con la vittima, sia dell’uomo autore materiale della rapina. Si è accertato inoltre che fra i due, vi era un accordo allo scopo di adescare e poi rapinare l’ignara vittima. A conferma della tesi investigativa, a seguito della perquisizione domiciliare svolta presso la loro abitazione, sono stati ritrovati svariati oggetti sottratti proprio al castiglionese.