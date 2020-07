Adolescenti ai “Lavori utili” per raccogliere fondi a sostegno dell’oratorio di Villa Guardia.

Adolescenti ai “Lavori utili” per raccogliere fondi

I ragazzi della parrocchia Santa Maria Assunta, a Maccio, si sono messi al servizio della comunità. Una trentina di giovani si impegnano quotidianamente a lavare macchine, tenere pulito il verde, sgomberare cantine e occuparsi di lavoretti di manutenzione ordinaria.

Un progetto caratterizzato da duplice obiettivo: dare un’occupazione ai ragazzi in attesa della ripresa della scuola e aiutare la parrocchia. In cambio delle loro prestazioni lavorative, infatti, si chiede ai cittadini un’offerta per sostenere i lavori di ristrutturazione dell’oratorio.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 11 luglio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui