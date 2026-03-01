Aeroporto di Dubai colpito da droni, bloccato un gruppo di comaschi

L’attacco missilistico lanciato dall’Iran ha danneggiato anche l’aeroporto di Dubai, dove si trovavano alcuni connazionali comaschi.

Cittadini comaschi bloccati a Dubai

A seguito del raid sul territorio iraniano firmato dagli Stati Uniti d’America e da Israele, è arrivata la risposta di Teheran. Nel mirino dell’attacco militare anche Dubai. I droni hanno colpito e danneggiato l’aeroporto. Dal più grande e importante aeroporto del Medio Oriente, tra gli italiani presenti, anche un gruppo di cittadini comaschi sarebbe dovuto partire.

L’evacuazione e l’attesa

Ad attendere notizie sarebbero una quindicina di persone di Uggiate con Ronago, San Fermo, Maslianico e Olgiate Comasco, in attesa di notizie mentre si trovano in un hotel.