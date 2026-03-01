La situazione

Aeroporto di Dubai colpito da droni, bloccato un gruppo di comaschi

Le esplosioni ieri, sabato 28 febbraio.

Aeroporto di Dubai colpito da droni, bloccato un gruppo di comaschi

Uggiate con Ronago · 01/03/2026 alle 17:47

di

L’attacco missilistico lanciato dall’Iran ha danneggiato anche l’aeroporto di Dubai, dove si trovavano alcuni connazionali comaschi.

Cittadini comaschi bloccati a Dubai

A seguito del raid sul territorio iraniano firmato dagli Stati Uniti d’America e da Israele, è arrivata la risposta di Teheran. Nel mirino dell’attacco militare anche Dubai. I droni hanno colpito e danneggiato l’aeroporto. Dal più grande e importante aeroporto del Medio Oriente, tra gli italiani presenti, anche un gruppo di cittadini comaschi sarebbe dovuto partire.

 L’evacuazione e l’attesa

Ad attendere notizie sarebbero una quindicina di persone di Uggiate con Ronago, San Fermo, Maslianico e Olgiate Comasco, in attesa di notizie mentre si trovano in un hotel.

Tu cosa ne pensi?