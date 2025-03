Affidato l'incarico per progettare la riqualificazione degli spogliatoi in Pineta

Affidato l’incarico professionale di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l’ammodernamento degli spogliatoi del centro sportivo "Mario Briccola" a Olgiate Comasco.

La scelta del Comune

Dopo l'apprezzato impegno per il rifacimento del vecchio campo di calcio a 11 giocatori e la realizzazione di un campo a 5 e di un terreno di gioco a 7, è arrivato il momento degli spogliatoi. La struttura comunale, infatti, è ormai vetusta (in particolare le docce) e non al passo con la qualità dell'offerta sportiva in Pineta. Quindi, la scelta del Comune è quella di impegnare circa 200.000 euro per riqualificare gli spogliatoi.

L'incarico per la progettazione

Ecco un passo in avanti verso la riqualificazione della struttura in Pineta, in gestione a Tricolore Nord e principalmente in uso al suo "braccio" calcistico For Soccer. Progettazione affidata allo "Studio 28f Architetti Associati" di Lurate Caccivio per 42.854,60 euro.

Affidamento diretto

La procedura indetta dal Comune, tramite affidamento diretto col criterio del miglior prezzo, aveva messo a base di gara un totale di 55.296,26 euro per la progettazione, cifra stimata sulla base di lavori per 200.000 euro. Lo "Studio 28f Architetti Associati" ha offerto uno sconto del 22,50% sull’importo a base d’asta.