Si trovava a Biscione di Pietrosino, in Sicilia.

Agente della Polizia locale cermenatese salva tre persone dalle fiamme a Biscione di Pietrosino, in Sicilia, mentre si trova in licenza.

Agente in licenza salva tre persone dalle fiamme

Si tratta di Pietro Pisciotta, 32 anni, conosciutissimo agente del comando di Polizia locale di Cermenate. Si trovava nella sua terra di origine per la nascita del nipotino e, mentre camminava sul lungomare, non ha potuto non notare un’immensa nube di fumo che fuoriusciva da una casa. Avvicinatosi all’edificio, l’agente ha constatato che il tetto, con travi in legno, stava prendendo a fuoco e ha sentito delle urla di una donna che gridava aiuto. E non ha esitato a intervenire.

