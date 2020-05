Agevolazioni per bar e ristoranti, Cosap azzerata

Agevolazioni a favore di bar e ristoranti a Olgiate Comasco: la Giunta approva la delibera con le nuove regole.

Agevolazioni, ecco le novità

La Giunta comunale, riunita ieri, ha deliberato le misure per agevolare bar e ristoranti sul territorio comunale. Come fa sapere il sindaco Simone Moretti, in particolare Cosap gratuita per il 2020 (fino a ottobre) e possibilità di ampliamento gratuito delle superfici (occupazione di suolo pubblico). “Un provvedimento che va nell’ottica di far ripartire il settore penalizzato dalle regole sulle distanze causa Covid-19”, spiega il primo cittadino olgiatese.

Come chiedere l’ampliamento degli spazi

Le domande per ottenere l’ampliamento delle superfici devono essere inoltrate, per via telematica, all’ufficio Protocollo del Municipio.