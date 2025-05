Aggiudicati i lavori di riqualificazione della caserma dei Carabinieri

Un altro passo avanti per la riqualificazione della caserma dei Carabinieri di Olgiate Comasco.

Lavori aggiudicati

Aggiudicati i lavori relativi alle opere di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti della Caserma dei Carabinieri di Olgiate Comasco. Incarico affidato all'Impresa Botta Sas con sede a Villa Guardia (CO), grazie al ribasso del 3,27% sull’importo a base di gara, per 115.156,14 euro, compresi 3.802,92 euro di oneri della sicurezza, oltre Iva 10%, per la somma complessiva di 126.671,75 euro.

Le opere necessarie

Il Comune interviene per esigenze specifiche, così da rendere più funzionale la caserma di via Roncoroni. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria, compreso l’adeguamento degli impianti, atte a incrementare le nuove esigenze di funzionalità e fruibilità degli spazi interni dell’edificio pubblico destinato a caserma dei Carabinieri.

Procedura ristretta di affidamento diretto

Per affidare i lavori in oggetto, essendo l'importo a base di offerta inferiore a 150.000 euro è stato stabilito di indire una procedura ristretta di affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’ art. 50, lettera a) della Legge 36 del 31 marzo 2023. Invitate a partecipare due ditte, ma entro il termine fissato per lo scorso 25 marzo non erano pervenute offerte. Quindi i termini sono stati riaperti ed è stata formalizzata l’offerta dell’Impresa Botta Sas.