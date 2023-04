Aggredisce e rapina una prostituta tra Cermenate e Lentate.

La scorsa notte, mtra sabato 29 e domenica 30 aprile 2023, attorno alle 2.30, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno sono intervenuti in via Nazionale dei Giovi, al confine tra Lentate sul Seveso e Cermenate, nelle vicinanze del locale Doppio Malto, dove poco prima era stata aggredita e rapinata una prostituta di 18 anni di origini rumene domiciliata nel comasco.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha trasportato la donna in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche e le indagini per individuare l’autore, verosimilmente uno straniero dai tratti nordafricani. Le indagini sono in corso.