Aggredisce il personale sanitario, denunciato

Un 23enne marocchino residente a Fino Mornasco è stato denunciato dopo aver aggredito il personale sanitario con insulti e lancio di oggetti

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 23enne marocchino, residente a Fino Mornasco, regolare sul territorio nazionale, incensurato, per aver aggredito il personale sanitario

L’aggressione

Intorno alle 2.40 della notte tra lunedì e martedì una Volante è stata indirizzata presso l’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in quanto era pervenuto alla Sala Operativa un allarme anti violenza da parte del personale sanitario per il verificarsi di atti di aggressione da parte di uno straniero in fase di dimissioni.

Il 23enne, dopo essere stato fermato da una pattuglia della Squadra Volante per un furto ai danni di un supermercato, era giunto in ospedale intorno alle 20 a bordo di un’ambulanza, a causa del suo stato di alterazione per abuso di sostanze alcooliche.

Giunti in ospedale, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze del personale infermieristico, che riferiva che malgrado gli inviti alla calma e a lasciare l’ospedale rivolti allo straniero, era stato minacciato pesantemente e aggredito con lanci di oggetti.

Portato in Questura, al termine degli opportuni accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per aggressione e minacce ai danni di personale sanitario oltre ad interruzione di pubblico servizio.