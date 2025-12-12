Aggredisce la convivente con una mannaia: arrestato

Violenze contro la convivente: arrestato un 56enne. L’intervento è di ieri, giovedì 11 dicembre.

Ha aggredito la convivente con una mannaia

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Albate coadiuvati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Como e dalla Stazione Carabinieri di Erba hanno tratto in arresto un uomo di 56 anni per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’intervento dei militari è avvenuto in seguito a un episodio avvenuto intorno alle 18:30: l’uomo, per futili motivi, ha aggredito la propria convivente, una donna di 40 anni, con una mannaia. La vittima è stata immediatamente soccorsa e accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lecco, dove i medici hanno riscontrato una contusione cranica e ferite al terzo dito della mano sinistra, con interessamento dei tendini. L’arrestato è stato portato alla Casa Circondariale di Como.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza di segnalare prontamente ogni forma di violenza domestica, confermando il loro impegno nella tutela delle vittime.