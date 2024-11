Aggredisce medico e infermiere in Pronto Soccorso: arrestato

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, martedì 26 novembre, ha arrestato per lesioni a personale medico in servizio, un 37enne marocchino, irregolare, con precedenti penali e senza fissa dimora.

L'aggressione

L’uomo era stato trasportato all’ospedale S. Anna da un’ambulanza del 118 in quanto trovato nei pressi della stazione delle F.N.M. di Cadorago in stato confusionale, pare per l’assunzione di droga. Una volta all’interno del Pronto Soccorso però, ancora sotto l’effetto degli stupefacenti, ha iniziato a insultare e poi aggredire con calci e pugni sia il medico che l’infermiere che lo stavano curando.

La denuncia

Immediato intervento dei poliziotti del Posto Fisso di Polizia. Il marocchino veniva quindi calmato e assicurato in una volante che nel frattempo era intervenuta a supporto degli agenti del posto fisso, quindi portato in Questura per l’identificazione e la stesura degli atti del suo arresto. Una volta identificato però, a carico del 37enne gli agenti hanno accertato pendesse anche un ordine di carcerazione, emesso pochi giorni orsono dal Tribunale di Torino in quanto doveva scontare una pena residua di 1 anno e tre mesi per una condanna ricevuta per atti persecutori, fatti risalenti al 2021. Informato il Pubblico Ministero delle attività svolte, lo stesso disponeva il processo per direttissima per l’arresto inerente le lesioni al personale sanitario, mentre gli agenti lo associavano al carcere di Como per dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Torino. Il personale sanitario, oltre a sporgere la denuncia, si sarebbe fatto refertare rispettivamente con 10 e 4 giorni di prognosi.