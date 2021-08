Due colpi d'arma da fuoco: a terra, ferito, l'uomo che questa mattina ha aggredito con un coltello una poliziotta in via Marconi a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese.

Aggredisce poliziotta con un coltello, il collega gli spara

Erano circa le 8 quando una pattuglia della Polizia di Frontiera di Luino ha fermato un uomo sui 35 anni. Sprovvisto di documenti, ha reagito sfoderando un grosso coltello e aggredendo la poliziotta che aveva davanti e che stava cercando di calmarlo. Sarebbe stata questione di istanti. Vedendo l'aggressore che si avventava sulla collega, il secondo agente presente ha estratto la pistola ed esploso due colpi che hanno raggiunto il 35enne all'addome.

Neutralizzata la minaccia sono subito stati allertati i soccorsi intervenuti in codice rosso e col supporto di un elicottero sanitario da Como, che hanno stabilizzato l'uomo e l'hanno portato all'ospedale di Varese con la massima urgenza.