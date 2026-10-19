Aggredisce un 17enne che lo denuncia, poi la scoperta: in casa aveva un lanciarazzi

L'incredibile vicenda a Lurate Caccivio, l'uomo in casa aveva anche munizioni di vario tipo e una pistola ad aria compressa

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Sicurezza del territorio, contrasto all’illegalità diffusa e risposta immediata alle richieste dei cittadini. È questo il bilancio di un vasto servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Cantù.

L’operazione, realizzata nei comuni di Lurate Caccivio e Turate, ha visto l’impiego sinergico dei militari dell’Arma e del personale delle Polizie Locali dei due paesi e portato a significativi risultati operativi.

Lurate Caccivio: aggressione a un minore e scoperta di un deposito di armi

A Lurate Caccivio, i militari hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 60 anni, residente in paese. I reati ipotizzati a suo carico sono minaccia aggravata, lesioni personali e detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’indagine è scattata a seguito di un grave episodio di violenza in cui un ragazzo di 17 anni è stato aggredito al culmine di un diverbio scoppiato per futili motivi legati a una bicicletta. Il minore, dimostrando grande senso civico, si è recato in caserma accompagnato dai genitori per formalizzare la denuncia-querela. Successivamente, è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Il sequestro delle armi

La tempestività delle indagini ha permesso ai Carabinieri di eseguire un’immediata perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’aggressore. L’intervento ha consentito di trovare e sequestrare materiale illecitamente detenuto, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia: munizionamento di vario calibro, un lanciarazzi, un’arma ad aria compressa (la cui potenza è apparsa superiore ai limiti consentiti dalla legge) e tre armi a salve. Tutto il materiale sarà ora sottoposto ad approfonditi accertamenti tecnici e balistici per verificare eventuali alterazioni rispetto alla configurazione originale.

Turate: tolleranza zero su strada e contrasto agli stupefacenti

Parallelamente, nel comune di Turate, è stato dispiegato un massiccio dispositivo di controllo che ha visto l’impiego di 6 Carabinieri a bordo di 2 veicoli di servizio, in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

L’attività di pattugliamento e presidio ha permesso di identificare 82 persone, controllare 33 autoveicoli e ispezionare 2 esercizi pubblici del territorio. Alta l’attenzione rivolta al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti: sono state eseguite due perquisizioni personali (ex art. 103 D.P.R. 309/90) che hanno portato al sequestro di 1,14 grammi di hashish. Di conseguenza, un uomo è stato segnalato all’Autorità Prefettizia come assuntore, con contestuale ritiro della patente di guida.

Controlli su strada e prevenzione

Rigorosi anche i controlli sul fronte della sicurezza stradale, che hanno portato a elevare 10 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.