L'uomo, un 53enne di Colverde, ha schiaffeggiato la donna e gli ha sottratto la borsa rovistandovi a Como, prima di allontanarsi

Ha aggredito una donna che gli doveva 20 euro, schiaffeggiandola e stappandole la borsa, ma è stato bloccato successivamente dalla Polizia di Stato di Como. L’uomo, un cittadino 53enne di origini argentine residente a Colverde, è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Aggredisce una donna che gli doveva 20 euro: denunciato

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, intorno alle 14, quando gli agenti della Squadra Volante, su disposizione della Sala Operativa, si sono recati in piazzale Giotto per soccorrere una donna che ha poi raccontato di essere stata aggredita dall’uomo che conosceva e al quale doveva 20 euro.

Il 53enne dunque aveva avvicinato la donna per il debito, dopodichè l’aveva schiaffeggiata e le aveva sottratto la borsa che portava a tracolla, rovistandovi all’interno alla ricerca del denaro e danneggiandola prima di allontanarsi.

L’intervento della polizia

Una volta rintracciato, l’uomo è stato portato in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti penali e di polizia per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio, oltre a violazioni in materia di armi e segnalazioni legate agli stupefacenti.

La vittima ha quindi formalizzato la denuncia, ricostruendo quanto accaduto agli agenti intervenuti. L’uomo è stato infine deferito all’Autorità giudiziaria per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.