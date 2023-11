Aggredisce l'ex fidanzata con acido muriatico: arrestato un uomo, aveva un divieto di avvicinamento.

La ricostruzione

È successo intorno alle 14 di oggi, martedì 21 novembre 2023 (a pochi giorni dalla ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne), in via Pontida a Erba: il reparto Radiomobile dei Carabinieri è intervenuto a seguito della segnalazione da parte di alcuni passanti di un'aggressione in corso. In particolare, un uomo, classe 1998, già denunciato e arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Erba lo scorso 23 agosto per lo stesso reato, aveva raggiunto la ex fidanzata di 23 anni, verso cui aveva un divieto di avvicinamento, e la aveva aggredita gettandole addosso dell'acido muriatico. Entrambi, di origine marocchina, sono italiani di seconda generazione: l'uomo è residente nel Pavese, la donna nell'Erbese.

Sul luogo dell'aggressione sono giunti anche i soccorritori della Croce Rossa di Montorfano e Lariosoccorso di Erba, oltre all'automedica. La vittima riportava ustioni al volto, che non sarebbero gravi, e alcuni lividi. È stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per alcuni accertamenti.

E' rimasto lievemente ferito un uomo di 47 anni intervenuto per soccorrere la donna. Quest'ultimo non ha necessitato l'ospedalizzazione.