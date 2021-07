Aggrediscono un uomo con i cocci di una bottiglia per rapinarlo: denunciati un 26enne e un 20enne.

I Carabinieri della Stazione di Erba hanno denunciato, in stato di libertà, due marocchini, di 26 e 20 anni, per rapina in concorso. Le indagini hanno preso il via il 12 giugno scorso dopo che un trentenne di nazionalità marocchina aveva denunciato un'aggressione subita da due connazionali sconosciuti. Trasportato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Erba, gli era stata diagnosticata una ferita lacero contusa sul braccio destro e un trauma nasale con 15 giorni di prognosi.

Grazie ai racconti di alcuni testimoni e alle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri hanno potuto identificare gli indagati, due marocchini residenti a Lecco ed Erba, entrambi con precedenti penali. Dopo l’aggressione perpetrata con i cocci di una bottiglia di birra, i due hanno preso alla vittima, quando era già riversa a terra, 30 euro in contanti, un orologio ed il telefono cellulare.