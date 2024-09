Aggredita con l'acido dall'ex fidanzato: ascoltata in aula la 24enne erbese

La testimonianza è stata ascoltata giovedì, 26 settembre, nel tribunale collegiale di Como

Da tempo era vittima di persecuzioni da parte del suo ex

E’ approdato in aula il caso della ragazza erbese sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. La testimonianza della 24enne è stata ascoltata ieri, giovedì 26 settembre, nel tribunale collegiale di Como. L’aggressione era accaduta il 21 novembre dello scorso anno in via Pontida a Erba: alla giovane - vittima di persecuzioni da parte del 26enne di Broni Said Cherrah da oltre un anno - era stato lanciato dell’acido cloridrico. Era poi stata ricoverata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con ustioni, lividi e abrasioni al volto, ma fortunatamente le sue condizioni di salute erano risultate buone.

Sono stati sentiti altri testimoni

Oltre alla ragazza, giovedì sono stati sentiti altri testimoni, tra cui i carabinieri che arrivarono in via Pontida quel pomeriggio di novembre del 2023. La giovane in aula ha raccontato quanto successo, ancora molto scossa. Ha parlato di aver compreso come quella con il 26enne fosse una relazione affettiva "tossica".

Il processo riprenderà a novembre

A novembre, al Tribunale collegiale di Como, ci sarà una ripresa del processo e proprio l'ex fidanzato, Said Cherrah, potrebbe salire sul banco degli imputati