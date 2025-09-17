Aggrediti e rapinati in una villa abbandonata: denunciato 24enne marocchino

Un uomo egiziano e una donna argentina aggrediti e rapinati in una villa abbandonata a Merone: individuato uno dei responsabili, un marocchino di 24 anni.

Aggrediti e rapinati

Tutto è successo nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre. Un 49enne egiziano e una 26enne argentina, entrambi senza fissa dimora, si sarebbero recati in una villa abbandonata vicino all’area boschiva tra via Dante e via San Gerolamo Emiliani. Insieme a loro c’erano altre due persone, secondo quanto riferito entrambe di origini magrebine.

Improvvisamente, i due uomini avrebbero minacciato l’egiziano con un coltello di grosse dimensioni (si presume che fosse un machete) intimandogli di consegnare i soldi che aveva con sé. Ma non solo, perché il 49enne sarebbe anche stato colpito ripetutamente alla testa proprio con il coltello, nonché picchiato brutalmente.

Inoltre, uno dei due uomini avrebbe anche tentato un approccio con la giovane palpeggiandola e picchiandola. Alla fine, l’egiziano e la donna hanno consegnato ai malfattori rispettivamente 80 e 50 euro.

24enne individuato e denunciato

La coppia sarebbe poi riuscita a scappare, raggiungendo la stazione ferroviaria di Mariano Comense e chiamando il 112. Raggiunti dai Carabinieri della Stazione di Cantù, hanno raccontato quanto avvenuto all’interno della villa a Merone.

I due sono stati anche soccorsi da un’ambulanza di Lariosoccorso: l’egiziano è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba, con una prognosi di 30 giorni per le botte riportate.

Subito sono dunque partite le indagini: dopo pochi giorni, grazie all’aiuto delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze delle due vittime, i militari della tenenza di Mariano Comense sono riusciti a individuare uno dei malviventi. Si tratta di un ragazzo, classe 2001, residente a Erba e con precedenti. Il 24enne è stato denunciato per violenza e rapina aggravata, in concorso con l’uomo che non è ancora stato individuato.