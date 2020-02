Aggressione a Como e incidente a Cermenate SIRENE DI NOTTE

Aggressione a Como e incidente a Cermenate nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020.

Notte abbastanza movimentata per i soccorsi comaschi. L’aggressione è avvenuto intorno alle 1.40 in via Gramsci. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Como che hanno prestato aiuto a un uomo di 41 anni. Dopo le prime cure sul posto il 41enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Un incidente invece si è verificato a Cermenate alle 4.55. Ad essere soccorso dalla Croce Azzurra di Rovellasca un 25enne, finito fuori strada. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cantù in codice verde.

