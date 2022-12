Aggressione a Fino Mornasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Aggressione a Fino Mornasco

Tutto è successo intorno alle 4. Sul posto i sanitari sono stati attivati per un evento violento, classificato come aggressione, sulla Strada statale dei Giovi. La Croce Verde di Fino Mornasco ha soccorso due uomini di 27 e 45 anni, rientrando poi in codice verde all'ospedale di Cantù. Da segnalare anche un'intossicazione etilica a Cantù in via San Giuseppe, intorno alle 3.40. All'ospedale è finito un giovane di 31 anni.