Aggressione a Grandate SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Aggressione a Grandate

L'allarme è scattato poco prima delle 22, in via Volta, per un evento violento, classificato come aggressione. Sul posto è arrivata la Cri di Grandate che ha soccorso una donna di 48 anni e un uomo di 56. Dopo le prime cure, l'ambulanza ha fatto rientro in ospedale in codice verde. Spetterà poi ai Carabinieri ricostruire quanto accaduto.

Da segnalare anche alcuni lievi malori a Guanzate e Como.