Aggressione a Limido Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo.

Ecco che cos'è successo tra il 27 e 28 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Aggressione a Limido Comasco

L'episodio è avvenuto in via Giuseppe Mazzini intorno alla 1.20. Sul posto la Sos di Mozzate che ha soccorso un uomo di 32 anni. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Saronno. Sull'aggressione indagano i Carabinieri di Cantù.

Ad Albavilla invece da segnalare una caduta al suolo. Soccorso un uomo di 51 anni che è stato trasportato in codice verde all'ospedale.