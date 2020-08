Aggressione a Olgiate: 25enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Aggressione a Olgiate Comasco: si sono vissuti momenti di paura questa notte, domenica 30 agosto 2020, in via Pellegrino Tibaldi, divenuta, poco prima delle 2.30, scenario di un evento violento con giovani protagonisti.

Aggressione a Olgiate: 25enne in ospedale

Non sono chiare le dinamiche e le cause dell’evento violento, ma è certo che un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito e che è stato necessario l’intervento di due ambulanze del Sos di Olgiate Comasco e di un’automedica partita da Como. I coinvolti, tra cui il giovane di 25 anni, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Cantù e Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

