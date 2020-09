Aggressione a Olgiate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Aggressione a Olgiate

L’allarme è scattato intorno alle 23.50 in via Guglielmo Marconi, all’altezza del civico 2. Un uomo di 26 anni è stato trasportato all’ospedale in codice verde. I Carabinieri di Como sono stati chiamati sul posto per un evento violento, classificato come aggressione. Spetterà a lui ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A Como in nottata da segnalare anche due malori.