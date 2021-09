L'episodio

Soccorritori e Forze dell'ordine sono stati allertati intorno alle 18.

L'allarme è scattato intorno alle 18 di oggi, mercoledì 29 settembre 2021.

Aggressione a Tavernerio, grave un uomo

L'episodio è avvenuto in via Roma. Sul posto in codice rosso si sono precipitate l'automedica, la Cri di Lipomo e l'elisoccorso da Como. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto pare che la lite sia scaturita per un cane. Ad avere la peggio un uomo di 67 anni che è stato trasportato all'ospedale, con massima urgenza. Le sue condizioni sarebbero gravi. I Carabinieri di Como sarebbero sulle tracce dell'aggressore.