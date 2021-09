Aggressione ad Alzate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Aggressione ad Alzate

Intorno alle 22, si segnala un’aggressione ad Alzate Brianza. I soccorsi e le Forze dell’ordine sono stati allertati in via Santuario. Dopo le prime cure sul posto, un giovane di 19 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale. Saranno poi i Carabinieri a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da segnalare anche un malore a Capiago Intimiano per una donna di 33 anni e un altro a Mariano, in via Brenna, intorno alle 2.30.