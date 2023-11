Aggressione con l'acido muriatico, arrestato il 25enne

Ha aggredito l'ex fidanzata con l'acido muriatico: arrestato Said Cherrah, classe 1998, residente a Broni, nel Pavese.

Tutto è successo intorno alle 14 di oggi, martedì 21 novembre 2023. Il 25enne ha raggiunto la ex fidanzata, che già da qualche tempo perseguitava nonostante il divieto di avvicinamento: una 23enne residente nell'Erbese. In via Pontida, la donna è stata aggredita da Cherrah, che le ha versato addosso dell'acido muriatico.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Rossa di Montorfano e del Lariosoccorso con due ambulanze oltre all'automedica. La 23enne è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna in codice giallo con ustioni e alcuni lividi. La donna è attualmente ricoverata in ospedale con probabili danni alle cornee.

Sul posto anche i Carabinieri del reparto Radiomobile di Erba. Nelle scorse ore è stato convalidato l'arresto del 25enne, già fermato lo scorso 23 agosto dai Carabinieri per un reato analogo. L'uomo, prima di essere ammanettato, ha opposto resistenza minacciando di morte i carabinieri.